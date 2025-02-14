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Взятые в заложники и плененные армянами 170 азербайджанцев подверглись пытками и были убиты

Взятые в заложники и плененные армянами 170 азербайджанцев подверглись пытками и были убиты В 1988-2023 годах в Карабахском регионе Азербайджана и прилегающих территориях армянами были взяты в заложники 1 698 азербайджанцев, к которым применялись более ста различных методов пыток.
Происшествия
14 февраля 2025 г. 22:24
Взятые в заложники и плененные армянами 170 азербайджанцев подверглись пытками и были убиты

В 1988-2023 годах в Карабахском регионе Азербайджана и прилегающих территориях армянами были взяты в заложники 1 698 азербайджанцев, к которым применялись более ста различных методов пыток.

Как сообщает Report, об этом заявил прокурор Фуад Мусаев на судебном заседании по делу лиц армянского происхождения, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

По его словам, из взятых в плен и заложники 1 284 мирных жителей и 414 военнослужащих 122 гражданских лица и 48 военных, всего 170 человек, были преднамеренно убиты с применением пыток и бесчеловечного обращения.

"Остальные 1 528 человек были освобождены благодаря мерам, предпринятым Азербайджанским государством через международные организации, а также личным инициативам и связям родственников военнопленных и заложников в обмен на материальные ценности", - подчеркнул Ф.Мусаев.

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Версия на азербайджанском языке Ermənilər tərəfindən girov və əsir götürülən 170 azərbaycanlı işgəncələrlə öldürülüb

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