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Взрыв в жилом доме в Хырдалане, эвакуированы 14 человек

Взрыв в жилом доме в Хырдалане, эвакуированы 14 человек В результате пожара сгорели несущие конструкции в квартире
Происшествия
22 мая 2021 г. 09:34
Взрыв в жилом доме в Хырдалане, эвакуированы 14 человек

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, к месту пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, инцидент произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже здания. В результате пожара сгорели несущие конструкции в квартире.

Из задымленных во время пожара квартир спасатели эвакуировали в безопасную зону 14 жителей. В результате своевременного вмешательства пожарных подразделений распространение огня было предотвращено, пожар был полностью потушен в кратчайшие сроки.

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Версия на азербайджанском языке Xırdalanda yaşayış binasında partlayış olub, 14 nəfər təxliyə olunub

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