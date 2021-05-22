Взрыв в жилом доме в Хырдалане, эвакуированы 14 человек

В результате пожара сгорели несущие конструкции в квартире

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о взрыве в многоэтажном жилом доме, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства, к месту пожара были привлечены подразделения пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС и соответствующие спасательные силы Службы спасения особого риска.

По предварительной информации, инцидент произошел в двухкомнатной квартире, расположенной на четвертом этаже здания. В результате пожара сгорели несущие конструкции в квартире.

Из задымленных во время пожара квартир спасатели эвакуировали в безопасную зону 14 жителей. В результате своевременного вмешательства пожарных подразделений распространение огня было предотвращено, пожар был полностью потушен в кратчайшие сроки.