Взрыв в столичном кафе, есть пострадавшие

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ В результате утечки пропана из 50-литрового газового баллона в частном кафе "Bibimin kafesi" на территории Низаминского района столицы произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), пламя охватило 30 кв. метров крыши, 1 кондиционер и вещи на площади 3 кв. метров. Находящийся внутри кафе газовый баллон был вынесен пожарниками на безопасную территорию.

В результате пожара пострадали работник кафе и владелец. Оба пострадавших переданы врачам скорой медицинской помощи. Пожарникам удалось пресечь распространение огня на остальную часть постройки. Пламя потушили в 09:35.