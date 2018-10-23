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    Взрыв прогремел на заводе по производству алкоголя в Мехико

    Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Глава службы гражданской обороны Мехико Фаусто Луго в своем микроблоге в Твиттере сообщил о мощном взрыве, прогремевшем на местной фабрике по выпуску алкоголя, передает Report. 

    "Сильный взрыв прогремел в понедельник на алкогольной фабрике в Мехико. После взрыва здание охватило пламя... В настоящее время пожар взят под контроль пожарными, один человек получил ранения, 2 000 человек эвакуированы. Причины взрыва устанавливаются", - написал он.

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