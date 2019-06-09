Взрыв на линии электропередачи в Абшеронском районе стал причиной пожара - ВИДЕО

Взрыв на линии электропередачи в Абшеронском районе стал причиной пожара. Как сообщает сумгаит-абшеронское бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве виноградника поселка Сарай.

В результате замыкания в электрической линии, близлежащие пастбищные земли начали гореть. Ветреная погода расширила сферу объема пламени. На место происшествия привлечены пожарные машины МЧС.

В настоящее время проводится операция по предотвращению распространения пламени в близлежащие жилищные дома.