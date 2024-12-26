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Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы AZAL

Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы AZAL Выживший при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга о бортпроводнице, которая, по его оценке, в критический момент продолжала отлично выполнять свои обязанности, проявив стойкость и мужество.
Происшествия
26 декабря 2024 г. 14:19
Выживший в авиакатастрофе в Актау рассказал о храбрости стюардессы AZAL

Выживший при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау пассажир Субхонкул Рахимов из Екатеринбурга рассказал о бортпроводнице, которая, по его оценке, в критический момент продолжала отлично выполнять свои обязанности, проявив стойкость и мужество.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Бортпроводница, которая ближе к летчикам была, вообще держалась, хотя ситуация была, тем более для женщины, ужасная. Она держалась. Все свои функции, обязанности, которые она должна была выполнить в такой ситуации, она их выполняла. По ее команде я послушался и прижался к спинке", - сказал Рахимов.

Он подчеркнул, что свою работу "она выполнила на отлично".

"Когда женщина говорит тебе "успокойтесь" - помню, мужчина там что-то бунтовал - конечно, нужно сохранять спокойствие. Она на азербайджанском говорила в основном, успокаивала людей", - сказал собеседник агентства.

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Версия на азербайджанском языке Aktauda təyyarə qəzasından sağ çıxan sərnişin AZAL-ın stüardessasının cəsarətindən danışıb
Версия на английском языке Plane crash survivor recounts stewardess's courage in the face of disaster

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