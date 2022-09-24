Выявлены причины пожара в Хызы

Предпринимаются необходимые меры по установлению причин пожара, начавшегося 23 сентября вблизи села Юхары Энгилан Хызинского района Азербайджана, а затем перекинувшегося в результате сильного ветра на территорию Алтыагаджского национального парка.

Предпринимаются необходимые меры по установлению причин пожара, начавшегося 23 сентября вблизи села Юхары Энгилан Хызинского района Азербайджана, а затем перекинувшегося в результате сильного ветра на территорию Алтыагаджского национального парка.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) и Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По результатам предварительного расследования предполагается, что пожар начался в результате разведения костра.

Сотрудниками МЭПР и Государственной службы пожарного надзора МЧС провели осмотр места, где был разведен костер, сделали фотоснимки территории, получили показания свидетелей.

В настоящее время на основании соответствующих документов, улик и доказательств, собранных с места происшествия, продолжаются следственные мероприятия.

Принимаются меры по выявлению лица или лиц, причастных к пожару.