Выявлены незаконные действия лица, пытавшегося присвоить чужое имущество, выдавая себя за гражданина Азербайджана

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре совместно с Государственной миграционной службой выявило преступные действия иностранца, пытавшегося нанести ущерб международному имиджу и национальным интересам Азербайджана, правовой системе и вопросам регулирования миграции.

Об этом Report сообщили в пресс-службы Генпрокуратуры.

Было установлено, что в целях присвоения чужого имущества находящийся на постоянном жительстве в Чешской Республике иностранец, незаконно воспользовавшись удостоверением личности гражданина Азербайджанской Республики и его фотографиями в соцсети, представлялся гражданином Азербайджана.

Предложив брак гражданке Германии, с которой он познакомился в соцсети, мошеннику удалось подделать подпись начальника Государственной миграционной службы и другие документы и перечислить на открытый в Чешской Республике банковский счет 4 140 евро, ссылаясь на несуществующие законодательные нормы, связанные с наличием 9 500 евро на банковском счету в Азербайджанской Республике для проживания за рубежом или выезда с территории Азербайджана.

Кроме того, с той же целью, воспользовавшись аналогичным методом, мошенник обманул гражданина Королевства Великобритании и Северной Ирландии и пытался присвоить 12 500 фунтов стерлингов.

Таким образом, в связи с наличием достаточных оснований по подозрению в попытке присвоения чужого имущества в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело по ст. 178.2.4 (мошенничество с нанесением крупного ущерба), 29, 178.3.2 (мошенничество, попытка нанесения крупного ущерба) и 320.1 (незаконная подделка, продажа или же изготовление официальных документов, печатей, штампов, бланков) УК.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.