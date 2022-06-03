В Азербайджане выявлены незаконные действия должностных лиц Госслужбы по имущественным вопросам

Генпрокуратура и Министерство экономики распространили совместную информацию.

Генпрокуратура и Министерство экономики распространили совместную информацию.

В поступившем в Report сообщении говорится, что в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании информации по поводу незаконных действий должностных лиц Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджанской Республики и ряда муниципалитетов, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса АР.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий, на основании собранных по делу доказательств Йылдырыму Мамедову, Асаду Насибову, Мубаризу Пашаеву, Эхтираму Эйвазову и Эльсеверу Пашаеву были предъявлены обвинения по статьям 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору), 311.3.2 (повторное получение взятки) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) УК АР, по решению суда в их отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия, направленные на выявление и привлечение к ответственности других виновных лиц.