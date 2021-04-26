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Выявлены незаконные действия должностных лиц еще одной больницы

Выявлены незаконные действия должностных лиц еще одной больницы В настоящее время устанавливаются обстоятельства
Происшествия
26 апреля 2021 г. 13:09
Выявлены незаконные действия должностных лиц еще одной больницы

На основании обращений граждан, поступивших в связи с незаконными действиями должностных лиц объединенной городской больницы № 18 и других, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре начато расследование уголовного дела по статьям 308.1 и 313 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что должностные лица больницы и медицинские регистраторы, заранее сговорившись и злоупотребив своими должностными полномочиями, за различные денежные суммы ввели в соответствующий информационный портал ложную информацию о том, что отдельные граждане якобы были обследованы и вакцинированы от COVID-19.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к совершению данных преступлений.

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Версия на азербайджанском языке Daha bir xəstəxananın vəzifəli şəxslərinin qanunsuz əməlləri ifşa edildi

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