Выявлены незаконные действия должностных лиц еще одной больницы

В настоящее время устанавливаются обстоятельства

На основании обращений граждан, поступивших в связи с незаконными действиями должностных лиц объединенной городской больницы № 18 и других, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре начато расследование уголовного дела по статьям 308.1 и 313 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий возникли обоснованные подозрения в том, что должностные лица больницы и медицинские регистраторы, заранее сговорившись и злоупотребив своими должностными полномочиями, за различные денежные суммы ввели в соответствующий информационный портал ложную информацию о том, что отдельные граждане якобы были обследованы и вакцинированы от COVID-19.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и привлечения к ответственности других лиц, причастных к совершению данных преступлений.