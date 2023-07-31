Выявлен факт незаконного вывоза песка и гравия вблизи автодороги Горадиз-Зангилан

Выявлен факт незаконного вывоза песка и гравия с территории села Хубярлы Имишлинского района, а также вблизи автодороги Горадиз-Зенгилан на территории Физулинского района.

Выявлен факт незаконного вывоза песка и гравия с территории села Хубярлы Имишлинского района, а также вблизи автодороги Горадиз-Зангилан на территории Физулинского района.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

Сотрудники службы установили, что в Имишлинском районе песчано-гравийная смесь была вывезена гражданином Джавидом Фарзалиевым на автомобилях "Камаз" 11-BG-634 и 17-BF-224, а на территории Физулинского района жителем Евлахского района Ильхамом Магеррамовым.

По фактам составлен акт, приняты правовые меры.