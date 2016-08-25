Выявлены интересные детали смерти пожилых супругов в Азербайджане

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Выявлены интересные детали, связанные со смертью в Гедабеке пожилых супругов при неизвестных обстоятельствах.

Согласно полученной Report информации, при обследовании трупов 74-летнего Сайяда Алескерова и 88-летней Бести Алескеровой, стало известно, что Б.Алескерову убил ее супруг С.Алескеров. После содеянного мужчина перенес сердечный приступ и умер.

Отмечается, что следы на шее С.Алескерова принадлежат Б.Алескеровой. Так, когда супруг попытался задушить женщину, она также схватила его за горло.

Напомним, что инцидент произошел в июне этого года. Трупы Сайяда и Бести Алескеровых были обнаружены в их доме. Ранее предполагалось, что оба они были убиты.