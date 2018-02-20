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    Выяснилось место проживания в течение 11-ти дней сбежавшей в Гейгеле из дома мужа 21-летней невестки - ОБНОВЛЕНО

    Гейгель. 20 февраля. REPORT.AZ/ Выяснилось место проживания в течение 11-ти дней сбежавшей в Гейгеле из дома мужа 21-летней невестки.

    Как сообщает западное бюро Report, приехав 11 дней назад со свекром в город Гейгель, А.Агакишиева внезапно села в такси и уехала в направлении Гянджи. Доехав до поселка Гюлюстан, она встретилась с подругой.

    Как и было запланировано ранее, она сняла квартиру в городе и в течение 11-ти дней жила там. А.Агакишиевой даже удалось найти работу по своей специальности. Она устроилась косметологом.

    В своих показаниях обнаруженная и доставленная в отделение полиции Гейгельского района А.Агакишиева заявила, что решилась на побег, так как не ладила со свекром и свекровью. По ее словам, в течение 11-ти дней она не связывалась ни с кем из членов семьи.

    После проведенной в отделении полиции беседы, А.Агакишиеву передадут семье.

    ***16:51

    Гейгель. 20 февраля. REPORT.AZ/ Найдена сбежавшая в Гейгельском районе из дома мужа 21-летняя невестка.

    Как сообщает западное бюро Report, жительница села Молладжамильли Асия Эльнур гызы Агакишиева 1997 г.р. была обнаружена на территории Гянджи.

    По предварительной версии, причина побега в том, что девушка не ладила со свекровью и свекром. 

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