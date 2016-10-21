Установлено, что упавшая с 9-го этажа здания в Сураханском районе Баку женщина совершила суицид

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Выяснилось, что женщина, упавшая с 9-го этажа здания в Сураханском районе столицы, совершила суицид.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, до того как совершить суицид, она вскрыла себе вены.

Отмечается, что вчера вечером во время ужина проживающая по адресу поселок Ени Гюгнешли, жилой массив "АВ", дом 56, кв. 27 Сарвиназ Салман гызы Аскерова (1997 г.р.) поспорила с супругом, после чего вскрыла себе вены. Супруг попытался помешать ей и тогда мать двух детей выбросилась с балкона. Падая, она ударилась о веревки для белья.

С.Аскерова скончалась в машине скорой неотложной медицинской помощи.

Факт расследуется прокуратурой Сураханского района. Проводится расследование.