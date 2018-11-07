Выяснилось, что женщина, обгоревший труп которой обнаружили в Баку, была убита внуком - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Стало известно, что женщина, обгоревший труп которой обнаружили в Баку, была убита внуком.

Как отмечается в поступившей в Report совместной информации Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры, в результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий сотрудников правоохранительных органов столицы преступление, совершенное в Насиминском районе, было раскрыто по "горячим следам".

В районную прокуратуру поступила информация о том, что после тушения пожара, произошедшего 6 ноября в 09:30 по адресу Насиминский район, ул.А.Гусейнзаде, 81, в доме был обнаружен обгоревший труп проживающей здесь Тамиллы Ахундовой 1941 г.р. На теле были следы от ножевых ранений.

Сотрудники Бакинской городской прокуратуры, Насиминской районной прокуратуры и Управления полиции при участии судмедэксперта произвели осмотр места происшествия и тела.

По факту в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК и назначена соответствующая экспертиза.

В результате проведенных сотрудниками полиции и прокуратуры неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий появились подозрения на то, что в целях наживы Т.Ахундову убил внук Эльдар Эфендиев 1994 г.р.

Э.Эфендиев привлечен к следствию в качестве подозреваемого лица.

На данный момент в Бакинской городской прокуратуре необходимые следственные мероприятия по делу продолжаются.