Выяснилось, что земельный участок для содержания собак был выделен на основе обращения Рамиля Усубова - СУД

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Хазарском районном суде продолжилось судебное заседание по иску главы ИВ Хазарского района Гюльаги Исламова в отношении Эльдара Мансурова, содержащего на территории района около 300 бездомных собак.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Акрема Гахраманова выступил привлеченный к делу в качестве третьей стороны представитель ИВ Баку.

Он отметил, что они выступают за иск главы ИВ Г.Исламова.

Затем Э.Мансуров заявил, что министр внутренних дел Рамиль Усубов официально обратился в ИВ города Баку для выделения земельного участка для содержания бездомных собак.

На основе обращения министра ИВ распорядилась выделить для содержания собак 30 соток земли в поселке Гала Хазарского района.

Указанное распоряжение было представлено в суд.

Суд предоставил сторонам месячный срок.

В течение этого времени будет произведен осмотр территории и прояснится, пришли ли стороны к согласию, или нет.

Процесс отложен на неопределенное время.

Напомним, что в иске главы ИВ Хазарского района отмечается, что обратившись в ИВ, группа лиц заявила о содержании неким Эльдаром Мансуровым около 300 бездомных собак в доме №2 по улице Р.Джафарова в поселке Гала.