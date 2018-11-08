 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Выяснилось, что земельный участок для содержания собак был выделен на основе обращения Рамиля Усубова - СУД

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Хазарском районном суде продолжилось судебное заседание по иску главы ИВ Хазарского района Гюльаги Исламова в отношении Эльдара Мансурова, содержащего на территории района около 300 бездомных собак. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Акрема Гахраманова выступил привлеченный к делу в качестве третьей стороны представитель ИВ Баку. 

    Он отметил, что они выступают за иск главы ИВ Г.Исламова.  

    Затем Э.Мансуров заявил, что министр внутренних дел Рамиль Усубов официально обратился в ИВ города Баку для выделения земельного участка для содержания бездомных собак. 

    На основе обращения министра ИВ распорядилась выделить для содержания собак 30 соток земли в поселке Гала Хазарского района. 

    Указанное распоряжение было представлено в суд. 

    Суд предоставил сторонам месячный срок. 

    В течение этого времени будет произведен осмотр территории и прояснится, пришли ли стороны к согласию, или нет. 

    Процесс отложен на неопределенное время. 

    Напомним, что в иске главы ИВ Хазарского района отмечается, что обратившись в ИВ, группа лиц заявила о содержании неким Эльдаром Мансуровым около 300 бездомных собак в доме №2 по улице Р.Джафарова в поселке Гала.  

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi