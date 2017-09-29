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    Выяснилось, что упавший в колодец мужчина, пытался покончить с собой

    А.Алиев был женат и у него как и у членов его семьи были дефекты речи

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Выяснились новые подробности смерти упавшего минувшим днем в колодец мужчины. 

    Как передает Report,  50-летний житель поселка Маштага, Сабунчинского района столицы, Алиев Абульфаз Мирали оглу, решил покончить жизнь самоубийством, бросившись в колодец. Несмотря на позднее время родственники вытащили его из колодца, но по пути в больницу он скончался.

    По факту в Сабунчинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по 125-й статье (Доведение до самоубийства).

    Отметим, что А.Алиев был женат. У него и членов его семьи были дефекты речи.

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