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    Ребенок женщины, тело которой найдено в Газахе, был убит и закопан

    Расследования продолжаются

    Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Выяснились очередное деяние Эльданиза Бабаева, арестованного 23 июня по подозрению в убийстве бывшей жены Эльмиры Танривердиевой.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД), в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Газахского районного отделения полиции, было установлено, что Э.Бабаев задушил малолетнюю дочь Э.Танрывердиевой Фатиму. Тело ребенка было найдено в реке Агстафа на территории села Ханлыглар. 

    Расследования продолжаются.

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