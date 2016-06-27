Ребенок женщины, тело которой найдено в Газахе, был убит и закопан

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Выяснились очередное деяние Эльданиза Бабаева, арестованного 23 июня по подозрению в убийстве бывшей жены Эльмиры Танривердиевой.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство внутренних дел (МВД), в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Газахского районного отделения полиции, было установлено, что Э.Бабаев задушил малолетнюю дочь Э.Танрывердиевой Фатиму. Тело ребенка было найдено в реке Агстафа на территории села Ханлыглар.

Расследования продолжаются.