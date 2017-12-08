 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Выяснилось, что пять членов одной семьи были убиты в Сальяне в разное время

    © Report

    Сальян. 8 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны новые подробности убийства в Сальяне Мехпары Алиевой и ее четырех дочерей.

    Как сообщает аранское бюро Report, в результате экспертизы выяснилось, что пять членов одной семьи были убиты в разное время.

    Отметим, что на основе поступившей в Сальянскую районную прокуратуру информации об умышленном убийстве местной жительницы Мехпары Алиевой и ее четырех дочерей и захоронении в подвале их дома, сразу же на место происшествия прибыли сотрудники полиции и прокуратуры. При участии судмедэкспертов был проведен осмотр места происшествия и обнаружено захоронение останков частей тел.

    По факту в Следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса, создана следственно-оперативная группа из сотрудников прокуратуры и полиции.

    В результате неотложных следственно-оперативных мероприятий в качестве подозреваемых были задержаны супруг М.Алиевой Фархад Алиев и ее сын Фаган Алиев.

    В настоящее время совместно с органами внутренних дел необходимые следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi