Выяснились детали убийства в Абшеронском районе - ФОТО

Баку. 12 октября. REPORT.AZ Стали известны детали убийства в поселке Гобу Абшеронского района.
Как сообщает Report, 25-летний Ализаде Турал Закир оглу, убийвший Аббасова Ровшана Рафиог оглу из ружья марки "Винчестер", в своих показаниях отметил, что между ним и Р.Аббасовым была неприязнь.
Они встретились в кафе для того, чтобы "поговорить".
После выхода из кафе они поспорили. Т.Ализаде сначала выстрелил в воздух из ружья марки "Винчестер", после этого ранил Р.Аббасова в ногу.
В третий раз он выстрелил в сердце Р.Аббасову.
Т.Ализаде привлечен к уголовной ответственности, следствие продолжается.
Crime News DepartmentАвтор новости
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