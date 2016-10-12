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    Выяснились детали убийства в Абшеронском районе - ФОТО

    Было сделано три выстрела из ружья марки Винчестер

    Баку. 12 октября. REPORT.AZ Стали известны детали убийства в поселке Гобу Абшеронского района.

    Как сообщает Report, 25-летний Ализаде Турал Закир оглу, убийвший Аббасова Ровшана Рафиог оглу из ружья марки "Винчестер",  в своих показаниях отметил, что между ним и Р.Аббасовым была неприязнь. 

    Они встретились в кафе для того, чтобы "поговорить". 

    После выхода из кафе они поспорили. Т.Ализаде сначала выстрелил в воздух из ружья марки "Винчестер", после этого ранил Р.Аббасова в ногу. 

    В третий раз он выстрелил в сердце Р.Аббасову. 

    Т.Ализаде привлечен к уголовной ответственности, следствие продолжается. 

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