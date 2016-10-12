Выяснились детали убийства в Абшеронском районе - ФОТО

Баку. 12 октября. REPORT.AZ Стали известны детали убийства в поселке Гобу Абшеронского района.

Как сообщает Report, 25-летний Ализаде Турал Закир оглу, убийвший Аббасова Ровшана Рафиог оглу из ружья марки "Винчестер", в своих показаниях отметил, что между ним и Р.Аббасовым была неприязнь.

Они встретились в кафе для того, чтобы "поговорить".

После выхода из кафе они поспорили. Т.Ализаде сначала выстрелил в воздух из ружья марки "Винчестер", после этого ранил Р.Аббасова в ногу.

В третий раз он выстрелил в сердце Р.Аббасову.

Т.Ализаде привлечен к уголовной ответственности, следствие продолжается.