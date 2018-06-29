Выяснилась причина тяжелого ДТП в Гахе

Гах. 29 июня. REPORT.AZ/ Выяснилась причина тяжелого ДТП в Гахском районе, в результате которого погибли 2, ранены 9 человек.

Как сообщает местное бюро Report, житель загатальского села Гандах Илькин Хагверди оглы Алиев 1976 г.р., находясь за рулем микроавтобуса марки Mercedes с государственным регистрационным номером 10-NB-862, скончался от инфаркта.

Пассажиры сразу подбежали к водителю и попытались остановить микроавтобус. Однако Mercedes врезался во встречный грузовик марки "КамАЗ" с государственным регистрационным номером 55-BD-700, за рулем которого находился житель гахского села Гаратала Фахри Мамедли 1993 г.р.

Деформировавшийся от силы удара микроавтобус перевернулся на обочину дороги.

Тело скончавшегося за рулем микроавтобуса водителя Илькина Алиева передано в Гахское районное отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения. Во время экспертизы было установлено, что причиной смерти стал инфаркт.