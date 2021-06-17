Вывозивший депортированных в Азербайджан самолет не смог взлететь

Самолет, выполнявший чартерный рейс Дюссельдорф-Баку, столкнулся с технической проблемой.

Самолет, выполнявший чартерный рейс Дюссельдорф-Баку, столкнулся с технической проблемой.

По данным Европейского бюро Report, самолет должен был доставить из Германии лиц, подлежащих депортации.

Более 50 граждан Азербайджана, доставленных в аэропорт Дюссельдорфа в сопровождении сотрудников полиции и миграционного управления из разных областей Германии, были сопровождены на борт самолета после тестирования на коронавирус.

Однако в назначенное время, в 6 утра, самолет не смог подняться в воздух из-за сообщения пилота о технической неисправности.

Пассажиров высадили из самолета в сопровождении полиции и миграционного управления и отпустили домой.

В аэропорту Дюссельдорфа сообщили, что техническая проблема возникла из-за того, что в двигатель самолета попала птица.

Ожидается, что рейс будет выполнен 19 июня.