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Вывозивший депортированных в Азербайджан самолет не смог взлететь

Вывозивший депортированных в Азербайджан самолет не смог взлететь Самолет, выполнявший чартерный рейс Дюссельдорф-Баку, столкнулся с технической проблемой.
Происшествия
17 июня 2021 г. 09:59
Вывозивший депортированных в Азербайджан самолет не смог взлететь
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Самолет, выполнявший чартерный рейс Дюссельдорф-Баку, столкнулся с технической проблемой.

По данным Европейского бюро Report, самолет должен был доставить из Германии лиц, подлежащих депортации.

Более 50 граждан Азербайджана, доставленных в аэропорт Дюссельдорфа в сопровождении сотрудников полиции и миграционного управления из разных областей Германии, были сопровождены на борт самолета после тестирования на коронавирус.

Однако в назначенное время, в 6 утра, самолет не смог подняться в воздух из-за сообщения пилота о технической неисправности.

Пассажиров высадили из самолета в сопровождении полиции и миграционного управления и отпустили домой.

В аэропорту Дюссельдорфа сообщили, что техническая проблема возникла из-за того, что в двигатель самолета попала птица.

Ожидается, что рейс будет выполнен 19 июня.

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Версия на азербайджанском языке Bakıya uçmalı olan təyyarə texniki problemlə üzləşib

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