Вюсал Муртузалиев: В настоящее время Диляра Алиева находится в состоянии шока

В настоящее время заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева находится в состоянии шока.
Об этом Report сообщил брат потерпевшей, актер Вюсал Муртузалиев.
"Она хотела приехать, однако врачи ей не разрешили. Плачет и спрашивает об Огтае. Если в ближайшее время состояние ее здоровья улучшится, то также будет присутствовать на похоронах", - сказал он.
Отметим, что вчера на территории Абшеронского района произошло тяжелое ДТП.
В результате аварии скончался заслуженный деятель культуры Азербайджана, известный телепродюсер, режиссер Огтай Алиев. Кроме того, травмы получили находившиеся в машине народная артистка Мехрибан Заки и заслуженная артистка Диляра Алиева.