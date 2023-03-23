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Вюсал Муртузалиев: В настоящее время Диляра Алиева находится в состоянии шока

Вюсал Муртузалиев: В настоящее время Диляра Алиева находится в состоянии шока В настоящее время заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева находится в состоянии шока.
Происшествия
23 марта 2023 г. 03:05
Вюсал Муртузалиев: В настоящее время Диляра Алиева находится в состоянии шока

В настоящее время заслуженная артистка Азербайджана Диляра Алиева находится в состоянии шока.

Об этом Report сообщил брат потерпевшей, актер Вюсал Муртузалиев.

"Она хотела приехать, однако врачи ей не разрешили. Плачет и спрашивает об Огтае. Если в ближайшее время состояние ее здоровья улучшится, то также будет присутствовать на похоронах", - сказал он.

Отметим, что вчера на территории Абшеронского района произошло тяжелое ДТП.

В результате аварии скончался заслуженный деятель культуры Азербайджана, известный телепродюсер, режиссер Огтай Алиев. Кроме того, травмы получили находившиеся в машине народная артистка Мехрибан Заки и заслуженная артистка Диляра Алиева.

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Версия на азербайджанском языке Vüsal Murtuzəliyev: “Dilarə Əliyeva hazırda şok vəziyyətindədir”

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