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Вышедший со свадьбы житель Сабирабада пропал без вести - ОБНОВЛЕНО

Вышедший со свадьбы житель Сабирабада пропал без вести
© Report

В Сабирабаде вышедший со свадьбы 32-летний мужчина пропал без вести.

Как сообщает местное бюро Report, житель районного села Галагайын Алиев Сарван Забит оглу 1987 г.р. вышел вечером со свадьбы, но домой мужчина не вернулся.

Об этом его близкие сообщили правоохранительным органам. Из-за предположений на то, что С.Алиев упал в водоканал, пришлось снизить уровень воды в канале. Спасатели приступили к поискам мужчины.

*** 12:52

В Сабирабаде местный житель упал в водоканал. 

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент отмечен сегодня утром в селе Галагайын. 

Согласно предварительной информации, мужчина утонул в протекающем через указанное село канале "Сабир". На место происшествия привлечены спасатели. Личность утонувшего пока не установлена. 

По факту ведется расследование. 

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