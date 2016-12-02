Вышедший из автомобиля водитель стал причиной столкновения трех автомобилей: двое раненых

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ В Баку столкнулись три автомобиля, одного из водителей сбила машина.

Как сообщает Report, авария произошла в поселке Бина Хазарского района.

Так, на аэропортовской дороге водитель автомобиля "ВАЗ 2107" Алекперов Эльчин Закир оглу 1985 г.р. припарковал машину на обочине дороги и вышел из нее. В этот момент движущийся на высокой скорости автомобиль той же марки сбил Э.Алекперова. Пострадавший получил тяжелые травмы. В обе машины врезался также третий автомобиль марки "ВАЗ 2107". В результате ДТП также пострадал пассажир последнего автомобиля Алиев Афиг Яхъя оглу 1965 г.р.

Оба пострадавших доставлены на машине скорой помощи в 3-ю городскую клиническую больницу.

По словам врачей, состояние Э.Алекперова тяжелое.

По факту ведется расследование.