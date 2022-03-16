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Выпущен на свободу экс-глава аппарата исполнительной власти города Баку

Выпущен на свободу экс-глава аппарата исполнительной власти города Баку Бывший руководитель аппарата Исполнительной власти города Баку Расим Гулиев выпущен на свободу.
Происшествия
16 марта 2022 г. 17:53
Выпущен на свободу экс-глава аппарата исполнительной власти города Баку

Бывший руководитель аппарата Исполнительной власти города Баку Расим Гулиев выпущен на свободу.

Об этом Report сообщил его адвокат Расул Юсифбейли.

По его словам, на процессе под председательством судьи Бакинского апелляционного суда Ибрагима Ибрагимли апелляционная жалоба была частично удовлетворена.

Напомним, Расиму Гулиеву были предъявлены обвинения по статьям 314-2.3 (Выдача разрешения на проведение строительных или монтажных работ с нарушением установленных законодательством правил, приведшее к тяжелым последствиям) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, приведшие к тяжелым последствиям) Уголовного кодекса АР.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил его к трем годам лишения свободы. Несогласный с решением суда Р.Гулиев подал аппеляционную жалобу.

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