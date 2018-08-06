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    Выполнен отложенный по техпричинам авиарейс Рига-Баку

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет авиакомпании Airbaltic, собиравшийся минувшей ночью вылететь из Риги в Баку, вынужденный вернуться обратно из-за возникших проблем с двигателем, с 6-часовым запозданием прибыл в столицу Азербайджана. 

    Об этом сообщили Report в Международном аэропорте Гейдар Алиев.

    Согласно сообщению, самолет примерно полчаса назад приземлился в столице Азербайджана.

    Напомним, что вчера в Международном аэропорту Риги самолет поднялся в воздух в 23:15 по бакинскому времени. Воздушное судно, пролетев около 300-400 км, вернулось обратно в 00:30.

    Пассажиры самолета были размещены в зале ожидания аэропорта Риги. Им был предоставлен теплый плед, пища и вода. После этого время авиарейса № BT732 было изменено. Рейс осуществился сегодня в 05:00 по бакинскому времени, полет продолжился более 3 часов.

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