Выполнен отложенный по техпричинам авиарейс Рига-Баку

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Пассажирский самолет авиакомпании Airbaltic, собиравшийся минувшей ночью вылететь из Риги в Баку, вынужденный вернуться обратно из-за возникших проблем с двигателем, с 6-часовым запозданием прибыл в столицу Азербайджана.

Об этом сообщили Report в Международном аэропорте Гейдар Алиев.

Согласно сообщению, самолет примерно полчаса назад приземлился в столице Азербайджана.

Напомним, что вчера в Международном аэропорту Риги самолет поднялся в воздух в 23:15 по бакинскому времени. Воздушное судно, пролетев около 300-400 км, вернулось обратно в 00:30.

Пассажиры самолета были размещены в зале ожидания аэропорта Риги. Им был предоставлен теплый плед, пища и вода. После этого время авиарейса № BT732 было изменено. Рейс осуществился сегодня в 05:00 по бакинскому времени, полет продолжился более 3 часов.