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Выпавший в Азербайджане снег затруднил движение на дорогах

Выпавший в Азербайджане снег затруднил движение на дорогах Выпавший в Азербайджане снег затруднил движение на автомобильных дорогах.
Происшествия
17 марта 2022 г. 16:20
Выпавший в Азербайджане снег затруднил движение на дорогах

Выпавший в Азербайджане снег затруднил движение на автомобильных дорогах.

Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Отмечается, что в связи со снегопадом в некоторых регионах страны дорожная полиция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время сотрудники полка дорожно-патрульной службы совместно с работниками дорожных управлений устраняют последствия снегопада на проходящей через поселок Басгал части дороги Муганлы-Исмайыллы, а также на "Муганлинском круге" на дороге Баку-Шамахы-Евлах. Принимаются меры по обеспечению дорожного движения, застрявшим на дорогах из-за гололеда водителям оказывается помощь.

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Версия на английском языке Snowfall in Azerbaijan hinders traffic on roads
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda qar avtomobil yollarında çətinliklər yaradıb

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