Выпавший в Азербайджане снег затруднил движение на дорогах

Выпавший в Азербайджане снег затруднил движение на автомобильных дорогах.

Выпавший в Азербайджане снег затруднил движение на автомобильных дорогах.

Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции.

Отмечается, что в связи со снегопадом в некоторых регионах страны дорожная полиция принимает необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

В настоящее время сотрудники полка дорожно-патрульной службы совместно с работниками дорожных управлений устраняют последствия снегопада на проходящей через поселок Басгал части дороги Муганлы-Исмайыллы, а также на "Муганлинском круге" на дороге Баку-Шамахы-Евлах. Принимаются меры по обеспечению дорожного движения, застрявшим на дорогах из-за гололеда водителям оказывается помощь.