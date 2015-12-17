Вынесены судебные решения по искам Джахангира Гаджиева

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Состоялись судебные процессы по трем искам бывшего председателя правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Джахангира Гаджиева против Главного управления по борьбе с организованной преступностью (ГУБОП) министерства внутренних дел (МВД).

Об этом Report сообщил адвокат Дж.Гаджиева Агиль Лайыджов.

Дж.Гаджиев требовал принятия приносимой ему передачи, признания незаконным отказа от приема передачи, а также признания незаконным нарушения конфиденциальности его переписки с адвокатом и своего содержания в ГУБОП.

Наримановский районный суд, где рассматривались иски, вынес решения. Ни одна из жалоб Дж.Гаджиева не была удовлетворена

Напомним, что Дж.Гаджиев был арестован 5 декабря. Наримановский районный суд избрал в его отношении меру пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца. Была подана апелляционная жалоба об аннулировании данного решения. Однако Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Он обвиняется по ст. 179.1 (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и 308 (злоупотребление должностными полномочиями) УК.