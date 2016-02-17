Вынесено судебное решение по апелляционной жалобе Международного банка Азербайджана

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе открытого акционерного общества (ОАО) "Международный банк Азербайджана" в отношении общества с ограниченной ответственностью (ООО) City Bus и компании Baghlan Group FZCO.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сарии Сеидовой было вынесено решение.

Согласно решению, определение 2-го Бакинского административно-экономического суда было аннулировано, дело для рассмотрения возвращено суду первой инстанции. Отметим, что ОАО "Международный банк Азербайджана" подал в суд на ООО City Bus и компанию Baghlan Group FZCO. Обратившись во 2-й Бакинский административно-экономический суд, банк выдвинул иск о возвращении кредитной задолженности. Суд вынес решение оставить заявление нерассмотренным.

Не согласившись с решением, ОАО "Международный банк Азербайджана" обратилось с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.