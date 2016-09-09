Вынесено судебное решение по апелляционной жалобе брата Айгюн Бейляр

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе по решению в связи с избранием меры пресечения в виде ареста в отношении брата заслуженной артистки Айгюн Бейляр - Аббаса Гумметова.

Об этом Report сообщил адвокат А.Гумметова Эльвин Селимов.

Адвокат отметил, что на процессе под председательством судьи Вюгара Мамедова было вынесено решение. По его словам, апелляционная жалоба А.Гумметова была отклонена, решение суда первой инстанции оставлено в силе.

Отметим, что согласно распространенной министерством внутренних дел информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции и органами прокуратуры в связи с пропажей без вести 16 июня 2013 года жителя Баку Эльнура Гумметова, было установлено, что он был убит в мае 2013 года и зарыт в поселке Гала Хазарского района земляками Фуадом Мамедзаде, Эльмиром Алхазовым, Аббасом Гумметовым, Рамилем Асировым и его братом Эльнуром.

Подозреваемые в убийстве были задержаны и переданы следствию.

Труп был эксгумирован и отправлен в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

По факту возбуждено уголовное дело в Сураханской районной прокуратуре.

Напомним, что один из задержанных - Аббас Гумметов является братом народной артистки Айгюн Бейляр, а убитый - внуком ее дяди.