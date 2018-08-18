Вынесено решение в отношении лица, угрожавшего в Баку водителям автобусов и пассажирам

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Нарушивший в Баку общественный порядок житель Губы Наби Агаев был признан виновным по ст. 510 Кодекса административных правонарушений и решением Наримановского районного суда арестован на 15 суток.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

Отметим, что это не первый случай нарушения Н.Агаевым общественного порядка. Несколько дней назад, то есть 15 августа, он также поспорил с диспетчером на конечной остановке автобуса №199. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина выразил претензию по поводу не установки аппаратов для платежных карт, пригрозил диспетчеру автобуса, водителям и пассажирам. На основе обращения диспетчера мужчина был задержан сотрудниками 18-го отделения полиции Наримановского РУП, и, согласно ст. 510 Кодекса административных правонарушений, оштрафован за грубое нарушение общественного порядка.

Однако, Н.Агаев не сделал соответствующих выводов и, спустя два дня затеял аналогичный скандал на проспекте Хатаи, после чего был вновь задержан. На этот раз в его отношении было принято более строгое наказание. Мужчину отправили в пункт содержания административно задержанных и административно арестованных лиц.