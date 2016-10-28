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    Вынесен приговор жителю Нардарана, выращивавшего наркотические растения в своем дворе

    Ариф Солтанов приговорен к 6 годам лишения свободы

    Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Арифа Солтанова, обвиняемого в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические средства. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был вынесен приговор. 

    Приговором суда А.Солтанов осужден на 6 лет лишения свободы. 

    Отметим, что житель поселка Нардаран А.Солтанов обвинялся в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические средства. В результате проведенной полицией операции в его дворе были обнаружены 93 кустарника. 

    На судебном процессе А.Солтанов признал себя виновным. 

    А.Солтанов обвинялся по ст. 237 (незаконное выращивание  растений, содержащих наркотические средства) УК. 

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