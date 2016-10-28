Вынесен приговор жителю Нардарана, выращивавшего наркотические растения в своем дворе

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Арифа Солтанова, обвиняемого в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические средства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фикрета Гарибова был вынесен приговор.

Приговором суда А.Солтанов осужден на 6 лет лишения свободы.

Отметим, что житель поселка Нардаран А.Солтанов обвинялся в незаконном выращивании растений, содержащих наркотические средства. В результате проведенной полицией операции в его дворе были обнаружены 93 кустарника.

На судебном процессе А.Солтанов признал себя виновным.

А.Солтанов обвинялся по ст. 237 (незаконное выращивание растений, содержащих наркотические средства) УК.