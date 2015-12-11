Вынесен приговор женщине, укравшей деньги мужа и отдавшей их своему любовнику

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Евлахского района Кянана Бекирова и Сабины Абдиновой, обвиняемых в краже в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева был вынесен приговор.

По приговору суда К.Бекиров осужден на 9 лет лишения свободы, а Сабина Абдинова - на 8 лет лишения свободы.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 20-го отделения полиции Насиминского районного управления полиции и Евлахского районного отделения полиции, 15 апреля этого года был задержан житель Евлахского района Кянан Бекиров, подозреваемый в краже 90 тыс. манатов из квартиры Наги Абдинова. В последующем было выяснено, что на самом деле кражу совершила жена Н.Абдинова - Сабина Абдинова и передала деньги своему любовнику К.Бекирову.

Оба задержанных обвинялись по ст. 177.3.2 (кража в крупном размере) УК.