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    Вынесен приговор водителю автобуса, насмерть сбившего пешехода в Баку

    Он приговорен к 8 годам лишения свободы

    Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Сархана Багирова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Майыла Байрамова был вынесен приговор.

    По приговору суда С.Багиров осужден к 8 годам лишения свободы. 

    Отметим, что случай произошел в июле 2015 года на улице Ханлара Алекперова, 25. Житель Баку 23-летний Багиров Сархан Эльхан оглу на автобусе марки ISUZU, следовавшем по маршруту №213, сбил пешехода Бабаеву Тамеллу Муртуз гызы 1958 года рождения. Женщина скончалась в Городской клинической больнице №3. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий С.Багиров был задержан. 

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