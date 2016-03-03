Вынесен приговор водителю автобуса, насмерть сбившего пешехода в Баку

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Сархана Багирова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Майыла Байрамова был вынесен приговор.

По приговору суда С.Багиров осужден к 8 годам лишения свободы.

Отметим, что случай произошел в июле 2015 года на улице Ханлара Алекперова, 25. Житель Баку 23-летний Багиров Сархан Эльхан оглу на автобусе марки ISUZU, следовавшем по маршруту №213, сбил пешехода Бабаеву Тамеллу Муртуз гызы 1958 года рождения. Женщина скончалась в Городской клинической больнице №3. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий С.Багиров был задержан.