Вынесен приговор лицам, совершившим убийство в отеле "Европа"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступления завершился судебный процесс по уголовному делу Санана Гулиева и его друга Мовлуда Сафарова, обвиняемых в совершении убийства в отеле "Европа".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был вынесен приговор.

С.Гулиев приговорен к пожизненному заключению, а М.Сафаров - к 20 годам лишения свободы.

Напомним, что на прошлом процессе прокурор запросил пожизненное заключение для С.Гулиева, и 20 лет лишения свободы для М.Сафарова.

Отметим, что 21 апреля этого года в спортзале при отеле "Европа" жителям Баку - заведующему Насиминским филиалом Zaminbank Азеру Мамедову был нанесен удар ножом в сердце, а тренеру по смешанным единоборствам спортзала отеля Руслану Эфендиеву два ножевых удара в левую переднюю часть грудной клетки. От полученной раны А.Мамедов скончался на месте, а Р.Эфендиев был госпитализирован. Совершившие преступление Санан Гулиев и его друг Мовлуд Сафаров задержаны.

С.Гулиев и М.Сафаров обвиняются по ст. 221.2.1 (хулиганство, то есть умышленные действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу, сопровождающиеся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества), 221.2.2 (те же деяния, связанные с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка), 120.2.1 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)), 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 120.2.3 (умышленное убийство потерпевшего или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга) УК.