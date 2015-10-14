Вынесен приговор убившему свою жену в мотеле - ФОТО

Баку. 14 октября. REPORT.AZ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Зохраба Исмаилова, обвиняемого в убийстве бывшей жены.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Расима Садыхова вынесен приговор.

Приговором суда З.Исмаилов лишен свободы сроком на 15 лет.

Отметим, что убийство произошло в этом году. В день убийства З.Исмаилов увидел, как его бывшая жена Вафа Абдуллаева, 1988 года рождения садится в автомобиль марки "ВАЗ-2107". Он проследил за автомобилем и застал жену с водителем в мотеле. Вначале он проколол шины автомобиля "ВАЗ-2107", затем зашел в комнату. Он начал расспрашивать жену, в ответ та оскорбила его. После этого он убил В.Абдуллаеву ножом, который был при нем.

Он обвинялся по ст. 120.1 УК (умышленное убийство).

Отметим, что З.Исмаилов и В.Абдуллаева официально развелись в 2014 году, но жили в одном доме.