Вынесен приговор убийце представителя сексуальных меньшинств

В Баку завершился судебный процесс по делу восемнадцатилетнего Рагима Асадова, убившего своего сверстника Рашида Иманова.

В Баку завершился судебный процесс по делу восемнадцатилетнего Рагима Асадова, убившего своего сверстника Рашида Иманова.

Как передает Репорт, приговор был зачитан в суде по тяжким преступлениям судьей Новрузом Керимовым.

По решению суда, Р.Асадов приговорен к лишению свободы на 17 лет и 6 месяцев.

Инцидент произошел 14 июня 2024 года в поселке Балаханы. Согласно обвинению, Р.Асадов, 2006 года рождения, в ходе спора нанес ножевое ранение Р.Иманову. Обвиняемый заявил, что познакомился с убитым в Instagram и находился с ним в интимных отношениях.