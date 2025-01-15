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Вынесен приговор убийце представителя сексуальных меньшинств

Вынесен приговор убийце представителя сексуальных меньшинств В Баку завершился судебный процесс по делу восемнадцатилетнего Рагима Асадова, убившего своего сверстника Рашида Иманова.
Происшествия
15 января 2025 г. 12:28
Вынесен приговор убийце представителя сексуальных меньшинств

В Баку завершился судебный процесс по делу восемнадцатилетнего Рагима Асадова, убившего своего сверстника Рашида Иманова.

Как передает Репорт, приговор был зачитан в суде по тяжким преступлениям судьей Новрузом Керимовым.

По решению суда, Р.Асадов приговорен к лишению свободы на 17 лет и 6 месяцев.

Инцидент произошел 14 июня 2024 года в поселке Балаханы. Согласно обвинению, Р.Асадов, 2006 года рождения, в ходе спора нанес ножевое ранение Р.Иманову. Обвиняемый заявил, что познакомился с убитым в Instagram и находился с ним в интимных отношениях.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Instagram"da tanış olduğu cinsi azlıq nümayəndəsini öldürməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

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