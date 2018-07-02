Вынесен приговор убийце односельчанина в Гедабее

Гянджа. 2 июля. REPORT.AZ/ В Гянджинском суде по тяжким преступлениям продолжился суд по делу обвиняемого в убийстве Рашада Сулейманова.

Как сообщает западное бюро Report, процесс прошел под председательством судьи Фаига Махмудова

Решением суда он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел 9 ноября прошлого года в селе Союдлу Гедабейского района. Рашад Тапдыг оглы Сулейманов на почве конфликта убил ножом своего односельчанина Ибрагима Наджаф оглы Гасаналиева.

Он обвиняется по статьям 120.1 (Умышленное убийство) и 228.4 (Незаконные приобретение, сбыт или ношение газового оружия, холодного оружия, в том числе метательного оружия) Уголовного кодекса.