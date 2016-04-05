Вынесен приговор убийце брата

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Рамиля Мушарапова 1975 года рождения, обвиняемого в убийстве собственного брата.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Сабухи Гусейнова был вынесен приговор.

Приговором суда Р.Мушарапов осужден к 19 годам лишения свободы.

Отметим, что случай произошел в 2015 году в поселке Амираджаны Сураханского района. Житель поселка Мушарапов Рамиль Мавильитович (родом из Республики Татарстан) на почве личного конфликта убил ножом своего родного брата Рената Мавильитовича 1981 года рождения. После происшествия Рамиль Мушарапов добровольно сдался в Сураханское районное отделение полиции. Р.Мушарапов до этого несколько раз был судим, в том числе и за убийство.