Вынесен приговор трем азербайджанцам за хранение и распространение полтонны марихуаны

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ В России вынесен приговор трем азербайджанцам, занимавшимся незаконными поставками и распространением наркотиков в особо крупных размерах. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, суд приговорил уроженцев Азербайджана Алиева А., Мехралиева Э., Ширинова Н. к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в колонии строгого режима.

Отметим, что они были задержаны в марте этого года в городах Пермь и Чусовой. При задержании, на чердаке арендованного ими дома, оперативники обнаружили 22 мешка с марихуаной общей массой около 470 кг. В подвале этого же дома были найдены два мешка с 59 брикетами гашиша, завернутых в полиэтиленовые свертки, общим весом более 62 кг.

Также у наркоторговцев было изъято более миллиона рублей, полученных от продажи наркотиков. С целью легализации денежных средств преступники приобретали недвижимость, в том числе торговые павильоны, которые сдавали в аренду.