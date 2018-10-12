Вынесен приговор таксисту, сбившему двух азербайджанцев в центре Москвы

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Тверской суд Москвы приговорил к принудительным работам таксиста из Кыргызстана Чынгыза Анарбек уулу, сбившего пешеходов на тротуаре в центре столицы России, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

Согласно данным Главного управления МВД по Москве, 16 июня на улице Ильинка водитель такси не справился с управлением и наехал на пешеходов, семь человек пострадали. Среди пострадавших двое граждан Азербайджана, два мексиканца, двое россиян и один украинец.

Таксист полностью признал свою вину и заверил, что раскаивается. Суд постановил назначить кыргызстанцу наказание в виде одного года и шести месяцев принудительных работ с удержанием 15 процентов зарплаты в доход государства. Ему также запретили водить авто в течение трех лет.

Обвиняемый публично попросил прощения у пострадавших и их родственников.