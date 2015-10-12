Вынесен приговор мужчине, совершившему ДТП с летальным исходом

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Сайяда Фаризли, обвиняющегося в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева был вынесен приговор.

По приговору суда С.Фаризли лишен свободы сроком на 6 лет.

Отметим, что С.Фаризли обвинялся по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего) УК.

Управляемый С.Фаризли автомобиль перевернулся. В результате аварии скончался его друг Роял Гасанов.