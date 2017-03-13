Вынесен приговор сотруднику МЧС, обвиняемого в мошенничестве

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Этибара Алиева, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был вынесен приговор.

По приговору суда Э. Алиева лишили свободы сроком на 6 лет 6 месяцев. Применив статью 70 Уголовного кодекса, суд назначил Э. Алиеву условное наказание.

При провозглашении приговора судья сказала, что из-за другого преступления вчера была выбрана мера пресечения в виде ареста в отношении Э. Алиева. По этой причине его не отпустили на свободу.

Отметим, что Э. Алиев обвинялся по статье 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) Уголовного кодекса. Он совершил мошенничество в отношении жителя Баку Насими Асадова. Э. Алиев, работавший на должности инспектора Государственной службы пожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС), взял у Н. Асадова 11500 манатов. В обмен на это он пообещал устроить Н. Асадова на работу в МЧС. Однако позже не сдержал свое обещание. На судебном заседании пострадавший Н. Асадов взял свою жалобу обратно. Он заявил, что причиненный ущерб был оплачен и между сторонами достигнуто перемирие.