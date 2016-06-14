Вынесен приговор раненому во время убийства в сквере "Сахиль"

Баку. 14 июня. REPORT.AZ/ В Сабаильском районном суде завершился судебный процесс по уголовному делу Орхана Мамедзаде, одного из потерпевших во время убийства в парке "Сахиль".

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Ахмедова был вынесен приговор.

Приговором суда в отношении О.Мамедзаде назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1,5 года.

Не согласившись с решением, О.Мамедзаде подал апелляционную жалобу. На предварительном подготовительном заседании в Бакинском апелляционном суде под председательством судьи Ильгара Мургузова были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Судебное слушание назначено на 16 июня.

Отметим, что инцидент произошел 6 января 2015 года в сквере "Сахиль". Во время спора Эльчин Чобанов нанес Гасану Гасанову и Орхану Мамедзаде ножевые ранения. В результате Г.Гасанов скончался. В показаниях в суде обвиняемый заявил, что в этот день забрал супругу Лейлу Чобанову из Азербайджанского государственного педагогического университета, в сквере "Сахиль" собака Г.Гасанова начала лаять на его супругу и ее подруг. Чобанов попросил убрать собаку подальше, между ними возник спор, и Э.Чобанов достал из кармана нож и ударил им Г.Гасанова, а затем его друга О.Мамедзаде. После этого Э.Чобанов скрылся с места преступления.

Э.Чобанов обвиняется по ст. 120.1 (умышленное убийство, то есть умышленное лишение жизни другого человека) и 29, 120.2.7 (попытка убийства двух и более человек) УК.

30 декабря прошлого года приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям Э.Чобанов был осужден к 17,6 годам лишения свободы. Не согласившись с решением, осужденный подал апелляционную жалобу, а прокуратура - апелляционный протест. Бакинский апелляционный суд оставил в силе приговор суда первой инстанции.

Напомним, что в отношении О.Мамедзаде в Сабаильском районном управлении полиции выдвинуто обвинение по ст. 221 (хулиганство) УК.