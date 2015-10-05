Вынесен приговор мужчине, присвоившему деньги арестованного брата

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Фахраддина Дадашова, обвиняемого в мошенничестве в отношении собственного брата.

Как сообщает Report, на судебном процессе под председательством судьи Ахмеда Гулиева вначале был допрошен сам обвиняемый.

В своих показаниях он отметил, что каждую неделю посещая брата в тюрьме он отдавал ему 2 тыс. манатов: "Я ничего не знаю. Зачем мне было присваивать деньги брата?! В первый раз я не допустил ареста Фирудина. Каждую неделю, посещая его в тюрьме, я отдавал 2 тыс. манатов".

Государственный обвинитель потребовал осудить Фахраддина Дадашова сроком на 10 лет.

Далее судьи объявили перерыв. После перерыва был зачитан приговор.

По решению суда Фахраддина Дадашова приговорили к лишению свободы сроком на 9 лет.

Отметим, что Ф.Дадашов обвинялся по ст.178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в особо крупных размерах) УК. Он присвоил 174 тыс. манатов брата Фирудина, который в настоящее время находится в тюрьме.

Напомним, что потерпевший Ф.Дадашов был арестован в 2008 году. Он обвинялся по ст.234 (незаконные приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) и был лишен свободы сроком на 14 лет и 6 месяцев.