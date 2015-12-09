Вынесен приговор по делу о мошенничестве

Баку. 9 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве Араза Эйвазова, 1984 года рождения.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова вынесен приговор.

Приговором суда А.Эйвазов осужден на 11 лет лишения свободы.

Напомним, что племянник руководителя компании Şərur-İnşaat Исфандияра Ахундова - Эльданиз Ахундов заявил, что отдал А.Эйвазову 2 млн.770 тыс. долларов наличными.

Отметим, что событие имело место в 2012 году. По делу проведено предварительное расследование.

А.Эйвазов обвиняется по статье 178.3.2 УК Азербайджана (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере).