Вынесен приговор обвиняемым в смерти азербайджанского журналиста Расима Алиева - СПИСОК

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльшана Исмаилова, Джамала Мамедова, Арифа Алиева, Кянана Мадатова и Самира Мустафаева, обвиняемых в избиении и убийстве сотрудника сайта аnn.tv Расима Алиева.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эльдара Исмаилова был вынесен приговор обвиняемым.

Приговором суда Э.Исмаилов осужден на 13 лет лишения свободы, А.Алиев - 12,5 лет, Дж.Мамедов - 11 лет, С.Мустафаев и К.Мадатов - на 9 лет лишения свободы.

Напомним, что в своем выступлении государственный обвинитель попросил в отношении Э.Исмаилова и А.Алиева наказания в виде лишения свободы сроком на 14 лет, для Дж.Мамедова - 12 лет, С.Мустафаева и К.Мадатова - 11,5 лет лишения свободы (в целом 63 года).

Отметим, что 8 августа житель Баку, сотрудник ann.tv Алиев Расим Магомедали оглы был избит группой неизвестных лиц на территории поселка Баилово Сабаильского района, после чего был госпитализирован в Клинический медицинский центр с тяжелыми телесными повреждениями, где скончался 9 августа.

По данному факту в Прокуратуре города Баку возбуждено уголовное дело по ст. 126.3 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

По факту в отношении Э.Исмаилова, Дж.Мамедова, А.Алиева, К.Мадатова и С.Мустафаева была избрана мера пресечения в виде ареста. Также в отношении Джавида Гусейнова было выдвинуто обвинение по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК, так как есть серьезные основания полагать, что он знал и не сообщил о готовящемся тяжелом преступлении, организатором которого был его двоюродный брат Э.Исмаилов, а после преступления совершил деяния, направленные на заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления. По решению суда в его отношении в качестве меры пресечения избран арест.

22 декабря было завершено следствие по уголовному делу, возбужденному Бакинской городской прокуратурой. Был утвержден обвинительный акт по уголовному делу К.Мадатова, Дж.Мамедова и С.Мустафаева по ст. 126.3 (умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, приведшее к смерти пострадавшего лица) УК, а также Э.Исмаилова и А.Алиева по ст. 126.3 и ст. 177.1 (кража) УК и дело направлено на рассмотрение Бакинского суда по тяжким преступлениям.

Из материалов уголовного дела в отдельное производство выделено уголовное дело по обвинению Дж.Гусейнова по ст. 307.1 (недонесение об известных готовящихся или совершенных тяжких или особо тяжких преступлениях) и ст. 307.2 (заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК. Дело футболиста клуба "Габала" отправлено в Сабаильский районный суд.

Напомним, что некоторые из арестованных лиц являются футболистами.