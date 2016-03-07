Вынесен приговор обвиняемым в поджоге мечети в Гарачухуре

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Намига Насибова и Эльнура Алекберова, обвиняемых в поджоге мечети в поселке Гарачухур.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева был вынесен приговор обвиняемым.

Приговором суда Э.Алекберов осужден к 15 годам лишения свободы. В отношении Н.Насибова вынесено решение о принудительном лечении.

При объявлении приговвора А.Алекберов попытался зарезать себя режущим предметом, который он принес с собой. Он ранил себя в левую руку. Однако сотрудикам пенитенциарной службы удалось предотвратить попытку Э.Алекберова.

Напомним, что государственный обвинитель запросил для Э.Алекберова 15 лет, а для Н.Насирова - 17 лет лишения свободы.

Отметим, что 26 ноября 2014 года в мечети "Джума" в поселке Гарачухур был учинен пожар при помощи бутылок с зажигательной смесью. В результате мероприятий, проведенных министерством национальной безопасности, в качестве подозреваемых были задержаны Намиг Насибов и Эльнур Алекперов. В их отношении возбуждено уголовное дело по ст. 214.2.1 (терроризм, совершенный группой лиц по предварительному сговору), ст. 228.2.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боеприпасов к нему), взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Было установлено, что Намиг Насибов в августе-сентябре 2014 года принимал участие в боях на контролируемых террористами ПКК территориях Сирийской Арабской Республики. По возвращении из сирийского города Кобани Н.Насибов вместе с Эльнуром Алекперовым неофициально создали крыло ПКК в Азербайджане - организацию "Йекбун" и начали собирать вокруг себя сторонников.